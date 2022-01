Ουκρανία: Αρραγή ενότητα έναντι της Ρωσίας διατρανώνουν οι Δυτικοί ηγέτες

Την αποφασιστικότητα της Δύσης για ρωμαλέα απάντηση σε τυχόν εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία διατρανώνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας, σε συντονισμό και με κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πολεμικές προετοιμασίες σε πλήρη εξέλιξη εκατέρωθεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο για «απόλυτη ομοφωνία» με τους Ευρωπαίους ηγέτες αναφορικά με τη στρατιωτική παρουσία των Ρώσων στα σύνορα με την Ουκρανία.

Στις έκτακτες επαφές στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, οι δυτικές δυνάμεις συμφώνησαν σε «ταχείς και άνευ προηγουμένου» κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε περίπτωση στρατιωτικής επέμβασης. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εκτός από τους ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και του ΝΑΤΟ, και εκείνοι της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την απόλυτη ταύτιση απόψεων και την αποφασιστικότητα των δυτικών πρωτευουσών επιβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του.

Great meeting with @POTUS on European security with #NATO leaders @EmmanuelMacron, @OlafScholz, Mario Draghi, @AndrzejDuda, @BorisJohnson & our #EU partners @eucopresident & @vonderleyen. We agree that any further aggression by #Russia against #Ukraine will have severe costs. pic.twitter.com/r7wx0Xln4X

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 24, 2022