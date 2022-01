Ευρώπη: Στα ύψη οι τιμές των ακινήτων – Θεσμικοί επενδυτές πίσω από την άνοδο

Ο αυξημένος ρυθμός με τον οποίο θεσμικοί επενδυτές (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία, ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, εταιρείες επενδύσεων κ.ά.) αγοράζουν ακίνητα στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης έχει στείλει τις τιμές στα ύψη, σύμφωνα με έρευνα ακαδημαϊκών των University of the West of England και Berlin Free University.

Το φαινόμενο είναι πλέον ιδιαίτερα έντονο κυρίως στο Βερολίνο αλλά και σε πόλεις όπως είναι το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και η Βιέννη.

Μόνο η εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων Blackstone παρουσιάζεται, για παράδειγμα, να έχει «ρίξει» συνολικά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά των ακινήτων με αποτέλεσμα να έχει πια στην κατοχή της περίπου 65.000 ακίνητα (residential units) σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ συνολικά τα real estate funds στην ευρωζώνη υπολογίζονταν στο 1 τρισ. ευρώ το 2021, από 350 δισ. ευρώ το 2010.

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ανόδου των τιμών ωστόσο, οξύνονται παράλληλα και οι αντιδράσεις (σε Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία κ.ά.) μεταξύ όσων ζητούν να επιβληθούν κρατικοί περιορισμοί στις κινήσεις που θα μπορούν να κάνουν θεσμικοί επενδυτές στην αγορά των ακινήτων.

Με πληροφορίες από the Guardian