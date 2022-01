Ν. Κορέα: Ο κορωνοϊός, οι περιορισμοί και το κούρεμα επιχειρηματιών με την ψιλή (βίντεο)

Έναν ιδιαίτερο αλλά και εύγλωττο τρόπο αντίδρασης στην επέκταση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας βρήκαν Νοτιοκορεάτες καταστηματάρχες, κουρεύοντας με την… ψιλή τα μαλλιά τους.

Σε μια προσπάθεια να διαμαρτυρηθούν για την επιβολή περαιτέρω περιορισμών στη λειτουργία των καταστημάτων λόγω της επέλασης της μετάλλαξης Όμικρον στη Νότια Κορέα, ομάδα επιχειρηματιών της λιανικής αγοράς οργάνωσε ένα πρωτότυπο χάπενινγκ, καλώντας κάμερες και φωτογράφους.

Στήθηκε μια εξέδρα, προσκλήθηκαν κουρέες με τις μηχανές τους και καμιά δεκαριά καταστηματάρχες κάθισαν να τους κουρέψουν… γουλί.

«Η απώλεια των μαλλιών συμβολίζει την απώλεια των εσόδων μας», λένε οι μαγαζάτορες, βλέποντας ότι οι ελπίδες που είχαν για επάνοδο στην κανονικότητα ήταν… τρίχες.

Οι επιχειρηματίες ισχυρίζονται ότι η επέκταση των μέτρων τους έχει καταστρέψει, ενώ διαμαρτύρονται ότι δεν λαμβάνουν επαρκή στήριξη από το κράτος. Κάποιοι από αυτούς εμφανίζονται απελπισμένοι, και λένε ότι το λιγότερο που μπορούν να κάνουν για να διαμαρτυρηθούν είναι να ξυρίσουν όλα τους τα μαλλιά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούν τέτοια διαμαρτυρία στην Κορέα. Το 2015 οι συγγενείς θυμάτων ενός ναυαγίου απαιτούσαν αποζημιώσεις από το κράτος κι έσπευσαν κι εκείνοι να κουρευτούν δημοσίως.

Ομοίως το 2018 γυναίκες διαμαρτυρήθηκαν με δημόσιο κούρεμα για την αισχρή πρακτική ανάρτησης της εικόνας τους από κρυφές κάμερες σε ιστοσελίδες, και την αδιαφορία της κυβέρνησης να σταματήσει το φαινόμενο.

And the highlight of Saturday’s anti-molka (spy cam porn) rally in South Korea: women took to the stage to shave their heads in protest at the government’s failure to crack down on the widespread molka crimes #혜화시위 pic.twitter.com/9Bnmd229gI

— Hawon Jung (@allyjung) June 10, 2018