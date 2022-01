Banksy: Έργο του πωλήθηκε αντί 1,2 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία (βίντεο)

Έργο του καλλιτέχνη Banksy πωλήθηκε αντί 1,2 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία στο Νιουκάστλ της Βρετανίας.

Πρόκειται για έναν μικρό, αχυρένιο στάβλο, στον οποίο αναγράφονται με σπρέι οι λέξεις «Go Big Or Go Home».

Το έργο αποτελεί μέρος της σειράς «Great British Spraycation» του καλλιτέχνη.

Όσο για τον αγοραστή, πρόκειται για ιδιώτη συλλέκτη, ο οποίος –όπως και ο καλλιτέχνης- προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

The Banksy original sold within minutes at an auction in Newcastle – and went for £800k 😮 pic.twitter.com/FWlEMGfC7s

— The Chronicle (@ChronicleLive) January 27, 2022