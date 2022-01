Τελικός Australian Open: Ανατροπή από Ναδάλ – Επικράτησε με 3-2 του Μεντβέντεφ

Επική ανατροπή έκανε ο Ράφαελ Ναδάλ στον τελικό του Australian Open και κατάφερε, μετά από πέντε ώρες, να επικρατήσει έναντι του Ντανίλ Μεντβέντεφ με 3-2 σετ.

Ο τελικός προσέφερε συγκλονιστικό θέαμα, με τους δύο κορυφαίους τενίστες να μάχονται μέχρις εσχάτων. Ο 35χρονος Ισπανός παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Κέρδισε τα τρία επόμενα σετ και έφτασε στην κατάκτηση του Αυστραλιανού Open, για δεύτερη φορά στην καριέρα του και πρώτη από το 2009.

Έτσι έγινε ο πρώτος τενίστας με 21 τίτλους σε Grand Slam αφήνοντας στους 20 τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ρότζερ Φέντερερ.

Another chapter is written 🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

