ΗΠΑ: Πλήρη έγκριση έλαβε το εμβόλιο της Moderna για τον κορωνοϊό

Πλήρη έγκριση χορήγησαν οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές στο εμβόλιο της Moderna κατά του κορωνοϊού.

Το εμβόλιο είχε λάβει έγκριση για επείγουσα χρήση πριν από ένα χρόνο στις ΗΠΑ, ενώ πλέον ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) η πλήρης ανασκόπησή του.

Η FDA ενέκρινε πλήρως το εμβόλιο της Pfizer τον περασμένο Αύγουστο.

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, όπως και οι ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη, είχαν επιτρέψει αρχικά την επείγουσα χρήση του εμβολίου της Moderna.

