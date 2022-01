Θετική στον κορωνοϊό η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας

Θετική στον κορωνοϊό διαγνώστηκε η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Λιζ Τρας, όπως γνωστοποίησε η ίδια, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε απομόνωση στο σπίτι της.

Η Τρας, η οποία προανήγγειλε νωρίτερα στη Βουλή των Κοινοτήτων σχέδιο για αυστηροποίηση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας στην περίπτωση ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, επρόκειτο να επισκεφθεί το Κίεβο αυτήν την εβδομάδα στο πλαίσιο διπλωματικών πρωτοβουλιών για την αποκλιμάκωση της κρίσης.

«Διαγνώστηκα θετική στην Covid απόψε», έγραψε η Τρας σε ανάρτησή της στο Twitter. «Ευτυχώς έχω κάνει τρεις δόσεις του εμβολίου και θα εργάζομαι από το σπίτι στη διάρκεια της απομόνωσης», συμπλήρωσε.

I tested positive for Covid this evening.

Thankfully I’ve had my three jabs and will be working from home while I isolate.

— Liz Truss (@trussliz) January 31, 2022