Κορωνοϊός: Τι έδειξε η πρώτη έρευνα σε εθελοντές που εκτέθηκαν σκόπιμα στην Covid-19

Η πρώτη «ανθρώπινη δοκιμή – πρόκληση» (human challenge trial) παγκοσμίως, στην οποία οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν σκόπιμα στην Covid-19 προκειμένου να επιταχυνθούν οι έρευνες για τη νόσο, φάνηκε να είναι ασφαλής σε νεαρούς ενήλικες, όπως σημειώνουν οι επικεφαλής της μελέτης.

Τα στοιχεία υποστηρίζουν την ασφάλεια αυτού του μοντέλου και θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μελλοντικές μελέτες για τη δοκιμή νέων εμβολίων και φαρμάκων κατά της Covid-19.

Το εν λόγω πρότζεκτ διεξήχθη από τη φαρμακευτική εταιρεία Open Orphan και ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021, σε συνεργασία με το Imperial College του Λονδίνου, την ομάδα Βρετανών ειδικών για τα εμβόλια και την ιατρική εταιρεία hVIVO.

The worlds 1st #COVID19 characterisation study has provided invaluable insights into the progression of infection and data shows that #SARSCoV2 human #challengestudies are safe & well tolerated in healthy young adults#vaccinetaskforce #ORPH https://t.co/5KhQeTSZqp pic.twitter.com/KsX4TdC2qf

— Open Orphan (@OpenOrphan) February 2, 2022