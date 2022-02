Αγριογούρουνα εισβολείς στην Καλιφόρνια

Βίντεο δείχνει αγριογούρουνα που έχουν παγιδευθεί σε φάρμα στο Λαφαγέτ της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με άρθρο των New York Times, τα επίμονα αυτά θηλαστικά, απόγονοι οικόσιτων χοίρων, καταστρέφουν γρασίδια κατοικιών και γηπέδων γκολφ, απειλούν τα πόσιμα ύδατα της περιοχής και παρεμποδίζουν τη συγκομιδή των σταφυλιών στην κοιλάδα Νάπα. Γι’ αυτόν τον λόγο βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία ώστε να αλλάξει η σχετική νομοθεσία και να δίνεται η δυνατότητα σε κυνηγούς να σκοτώνουν αγριογούρουνα (φωτ. Chris Davies via The New York Times).