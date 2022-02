Μαρόκο: Μάχη νυχθημερόν για τη σωτηρία παιδιού που έπεσε την Τρίτη σε πηγάδι (βίντεο)

Εθνική υπόθεση έχει καταστεί πλέον στο Μαρόκο η επιχείρηση διάσωσης ενός πεντάχρονου αγοριού που βρίσκεται για τέταρτη ημέρα την Παρασκευή μέσα σε στενό πηγάδι. Σωστικά συνεργεία προσπαθούν να ανοίξουν τούνελ για να προσεγγίσουν το παιδί που έπεσε στο ανοίγματος 45 εκατοστών πηγάδι που στενεύει όσο βαθαίνει εμποδίζοντας τους διασώστες να κατέβουν και να προσεγγίσουν το αγόρι.

Η μαροκινή τηλεόραση μεταδίδει απευθείας τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, που πλέον έχουν στη διάθεσή τους κάθε μέσον για να ανασύρουν το παιδί, όπως μπουλντόζες, γερανούς κλπ.

Ο μικρός Ραγιάν έπεσε κατά λάθος την Τρίτη το βράδυ σε ένα ξερό πηγάδι βάθους 32 μέτρων κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του σε χωριό σε μικρή απόσταση από την περιοχή Μπαμπ Μπερέντ, στην επαρχία Σεφσαουέν, στο βόρειο Μαρόκο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

The shaft is too narrow for rescuers to reach the bottom, so heavy diggers were dispatched to dig a hole alongside it #SaveRayan pic.twitter.com/HM5XzrVp8a

«Σε μια στιγμή απροσεξίας, ο μικρός έπεσε μέσα στο πηγάδι που επισκεύαζα. Δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι όλη νύχτα», δήλωσε ο πατέρας του Ραγιάν στον ιστότοπο Le360.

Τα συνεργεία διάσωσης πέτυχαν τον εφοδιασμό του πεντάχρονου «με νερό, τρόφιμα και οξυγόνο μέσω σωλήνων», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων MAP.

Πέντε εκσκαφείς που εστάλησαν στο σημείο σκάβουν το έδαφος που βρίσκεται γύρω από το πηγάδι. «Οι εργασίες εκσκαφής έχουν φτάσει σε βάθος άνω των 19 μέτρων», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές τις οποίες επικαλείται το MAP.

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων, που καταβάλλουν νυχθημερόν προσπάθειες για 24ωρο για να απεγκλωβίσουν το αγόρι, δεν μπορούσαν να κατέβουν απευθείας μέσα στο πηγάδι, καθώς η «διάμετρός του δεν ξεπερνά τα 45 εκατοστά», δήλωσε ο Αμπντελχάμπι Τεμράνι υπεύθυνος της επιχείρησης διάσωσης του πεντάχρονου στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Al Oula.

🇲🇦A child in Morocco has fallen into a well 30 meters deep, and less than 20 cm wide.

Efforts to safe the kid have been ongoing for more than 3 days in a row.

❌Video shows that Rayan he is still fighting, he didn’t give up #Rayan #Morocco #rayane #ريان pic.twitter.com/o3Z6X2009k

