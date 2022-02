Γιατί το Facebook «μπήκε σε μπελάδες»: Εξι λόγοι πίσω από το «κραχ»

Ακριβώς 18 χρόνια έπειτα από την ίδρυσή του (ήταν αρχές Φεβρουαρίου του 2004), το Facebook βρίσκεται πια αντιμέτωπο μάλλον με τη μεγαλύτερη κρίση της μέχρι τώρα ανοδικής πορείας του.

Τα πλήγματα των τελευταίων ημερών ήταν πολλά και διόλου ευκαταφρόνητα για τον 37χρονο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που είδε τη ναυαρχίδα της ιντερνετικής του αυτοκρατορίας, το Facebook, να χάνει για πρώτη φορά στα χρονικά όχι μόνο χρήστες αλλά και ένα διόλου ευκαταφρόνητο μέρος της χρηματιστηριακής του αξίας – κεφαλαιοποίησης.

Κι όλα αυτά, μόλις λίγους μήνες έπειτα από τον περασμένο Οκτώβριο, οπότε ο Ζούκερμπεργκ είχε παρουσιάσει το νέο του μεγαλεπήβολο όραμα για το «μετα-σύμπαν» (metaverse) που ξεπερνάει τα όρια ενός μεμονωμένου κοινωνικού δικτύου και αναμένεται μελλοντικά να πάρει τη θέση που είχε άλλοτε το Facebook, ως κάτι όμως το πολύ ευρύτερο.

Meta, the company formerly known as Facebook, suffered its biggest one-day wipeout ever on Thursday as its stock plummeted 26% and its market value plunged by more than $230 billion. Here are six reasons the company is in trouble. https://t.co/kCtXA7c4IK

— The New York Times (@nytimes) February 4, 2022