Επικοινωνία Στόλτενμπεργκ – Μακρόν για Ρωσία και Ουκρανία

Επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, είχε ο Γενικός Γραμαμτέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, «σχετικά με τη μαζική ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας μέσα και γύρω από την Ουκρανία», όπως ανέφερε ο ίδιος ο Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στο twitter.

Good to speak to President @EmmanuelMacron on #Russia’s military build-up in & around #Ukraine. I commend his personal commitment to #NATO’s dual-track approach of deterrence/defence & dialogue. #NATO unity is key at this critical moment.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 5, 2022