Μαρόκο: Νεκρός ανασύρθηκε ο πεντάχρονος που είχε παγιδευτεί σε πηγάδι

Νεκρός ανασύρθηκε ο πεντάχρονος Ράιαν, ο οποίος είχε παγιδευτεί επί πέντε ημέρες σε πηγάδι στο Μαρόκο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται ανακοίνωση του παλατιού.

Ο πεντάχρονος έχασε τη ζωή του προτού οι διασώστες καταφέρουν να φτάσουν στο σημείο όπου βρισκόταν, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Οι μαροκινοί διασώστες είχαν εισέλθει από νωρίς το απόγευμα στο τούνελ που οδηγεί στον θύλακα όπου βρισκόταν ο Ράιαν.

#BREAKING In tragic end, an official says the Moroccan boy pulled out from well is dead pic.twitter.com/zCuUt3SSKu

— AFP News Agency (@AFP) February 5, 2022