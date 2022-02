Ελισάβετ: Βασίλισσα η Καμίλα, όταν ο Κάρολος ανέβει στον θρόνο

Την επιθυμία της η δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα, να φέρει τον τίτλο της βασίλισσας συζύγου, όταν ο πρίγκιπας Κάρολος γίνει βασιλιάς, εξέφρασε η βασίλισσα Ελισάβετ.

Στο μήνυμα για την 70ή επέτειο της βασιλείας της, η 95χρονη Ελισάβετ ανέφερε ότι είναι «ειλικρινής επιθυμία» της να αποκτήσει η Καμίλα αυτόν τον τίτλο.

