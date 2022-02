Ουκρανία: Μπαράζ επισκέψεων από Ευρωπαίους ΥΠΕΞ στο Κίεβο

Άλλη μια έντονη εβδομάδα «εντατικών διπλωματικών επαφών» ξεκινά, με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα να υποδέχεται σήμερα στην ουκρανική πρωτεύουσα τους ομολόγους τους από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Σλοβακία και την Τσεχία, ενώ αύριο, Τρίτη, αναμένεται να βρεθεί στο Κίεβο και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η Γερμανίδα ΥΠΕΞ Αναλένα Μπέρμποκ, ο Αυστριακός ΥΠΕΞ Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, ο Σλοβάκος ομόλογός τους, Ιβάν Κόρτσοκ, και ο Τσέχος Γιαν Λιπάβσκι αναμένεται να βρεθούν όλοι σήμερα στο Κίεβο σε χωριστές επισκέψεις, δείγμα της διπλωματικής κινητικότητας που έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Another week of intensive diplomacy. Four FMs in Ukraine today: @a_schallenberg @IvanKorcok @JanLipavsky, @ABaerbock. More to arrive in the coming days. @EmmanuelMacron will meet @ZelenskyyUa in Kyiv tomorrow. We seek diplomatic solutions, but won’t cross Ukraine’s red lines 1/2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2022