Bitcoin: Το εκκεντρικό ζευγάρι πίσω από την «κλοπή του αιώνα» – Ο κροκόδειλος της Wall Street και η κωμική ράπερ

Περιέγραφαν τους εαυτούς τους ως «σειριακούς επιχειρηματίες» (δηλ. σε συνεχή επιχειρηματική δραστηριότητα), οι οποίοι εστίαζαν το ενδιαφέρον τους στην τεχνολογία των Bitcoin και στο σύστημα B2B (Business to Business), αλλά οι δικαστικές αρχές ανέφεραν ότι η μόνη «επιχείρηση» στην οποία εμπλέκονταν ήταν το ξέπλυμα κλεμμένου χρήματος.

Ο 34χρονος Ίλια Λιχτενστάιν και η 31χρονη Χέδερ Μόργκαν έμοιαζαν να είναι απλώς ένα ζευγάρι από ενθουσιώδεις χίπστερ που προσπαθούσαν να «πιάσουν την καλή» στον τομέα της Τεχνολογίας. Οι εισαγγελείς, ωστόσο, είπαν ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για δύο κεκαλυμμένους εγκληματίες, οι οποίο κρύβονταν πίσω από την κλοπή ενός τεράστιου χρηματικού ποσού σε Bitcoins.

Συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης στο Μανχάταν, κατηγορούμενοι για συνομωσία με στόχο το ξέπλυμα χρήματος και την εξαπάτηση της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές.

🚨 Ilya Lichtenstein & his wife, Heather Morgan, were charged today with conspiracy to launder 119,754 #Bitcoin stolen after a hacker breached #Bitfinex’s systems. With more information coming out about these two individuals, something just doesn’t feel right… pic.twitter.com/cOlOVSB9u6

— WallStreetPro (@wallstreetpro) February 8, 2022