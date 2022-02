Βρετανία: Στη δημοσιότητα νέα φωτογραφία του Τζόνσον από «κορωνοπάρτι»

Την πίεση στον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον εντείνει φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας, τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα με αντικείμενο τις καταγγελίες για παραβίαση των μέτρων με τη διοργάνωση «κορωνοπάρτι» στη Ντάουνινγκ Στριτ, κατά τη διάρκεια του lockdown.

Η εικόνα, η οποία δημοσιεύτηκε την Τετάρτη από την εφημερίδα Daily Mirror, δείχνει τον Τζόνσον να στέκεται δίπλα σε μέλη του προσωπικού της Ντάουνινγκ Στριτ, ενώ στο πλάνο διακρίνεται ένα ανοιχτό μπουκάλι, πιθανώς σαμπάνιας.

Η φωτογραφία φέρεται να είναι από χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020, στην οποία, κατά το γραφείο του Τζόνσον, ο Βρετανός πρωθυπουργός «συμμετείχε για λίγο».

New pictures have emerged of Boris Johnson alongside an open bottle of bubbly at a Christmas quiz, despite his claims that he ‘certainly broke no rules’. pic.twitter.com/hQOLCnIpag

— The Mirror (@DailyMirror) February 9, 2022