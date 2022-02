Βόρειο Σέλας: Δίνει χρώμα στον ουρανό της Σουηδίας (βίντεο)

Με χρώματα γέμισε ο ουρανός πάνω από τη Σουηδική Λαπωνία, καθώς το Βόρειο Σέλας έκανε την εμφάνισή του.

Το φωτεινό ουράνιο φαινόμενο «χρωμάτισε» τον ορίζοντα, με τον φακό να καταγράφει εντυπωσιακά πλάνα.

The skies above Swedish Lapland were filled with dancing bright green and white pulses of the northern lights pic.twitter.com/wOw6c0M2U3

— Reuters (@Reuters) February 11, 2022