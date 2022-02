Γαλλία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από έκρηξη

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη στη Νοτιοδυτική Γαλλία, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών κ. Τζέραλντ Ντραμανίν στο Twitter. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Ντραμανίν: «Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη που ακολούθησε πυρκαγιά στα Ανατολικά Πυρηναία. Διακόπτω το ταξίδι μου στο Μονπελιέ για να πάω εκεί. Δίνω την αμέριστη συμπαράστασή μου στους κατοίκους. Σκέψεις στα θύματα και τους αγαπημένους τους».

Une explosion suivie d’un incendie ont fait au moins 7 morts dans les Pyrénées-Orientales. J’interromps mon déplacement à Montpellier pour me rendre sur place. J’apporte tout mon soutien aux services de l’Etat mobilisés et aux habitants. Pensées aux victimes et à leurs proches.

