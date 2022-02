Μόναχο: Σύγκρουση τρένων – Πληροφορίες για έναν νεκρό, πολλοί τραυματίες

Σοβαρό περιστατικό με σύγκρουση δύο τρένων σημειώθηκε έξω από το Μόναχο σύμφωνα με τα Γερμανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, υπάρχει ένας νεκρός, ενώ ο οδηγός φέρεται να είναι εγκλωβισμένος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν περίπου 40 τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων σοβαρά.

Σύμφωνα με την Sueddeutsche, τα δύο τρένα συγκρούστηκαν στην περιοχή Wolfratshausen, νότια του Μονάχου.

Επρόκειτο για δύο συρμούς της γραμμής S-Bahn, οι οποίοι βρέθηκαν στην αντίθετη κατεύθυνση σε γραμμή μονής τροχιάς και συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, καθώς οι μηχανοδηγοί δεν κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν εγκαίρως το σύστημα πέδησης. Η δύναμη της πρόσκρουσης αποκόλλησε ένα βαγόνι από τους τροχούς του.

Ισχυρές δυνάμεις διάσωσης έχουν σπεύσει στην περιοχή, ενώ χρησιμοποιούνται και ελικόπτερα.

Ο δρόμος από το Ebenhausen είναι προς το παρόν εντελώς κλειστός για τους αυτοκινητιστές.

Σύμφωνα με τη Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση, τον περασμένο Αύγουστο στο ίδιο σημείο, όπου συγκλίνουν δύο γραμμές, συνέπεσαν και πάλι δύο συρμοί από αντίθετη κατεύθυνση, τότε όμως οι μηχανοδηγοί είχαν φρενάρει εγκαίρως, αποτρέποντας τη σύγκρουση.

Two S-Bahn trains have collided south of Munich on Monday. https://t.co/RjmZE5BAf2 pic.twitter.com/hxjaYNZAsR — RT (@RT_com) February 14, 2022

BREAKING Munich train crash horror sees one killed and 40 injured as two engines collidehttps://t.co/868SdlwpLr pic.twitter.com/KCrvTUvDRQ — Daily Star Breaking News (@StarBreaksNews) February 14, 2022

🚨 BREAKING: Photo reportedly from the scene of the #Munich #Germany crash involving two passenger trains – RT pic.twitter.com/AwkQVSxzfv — Breaking News (@NewsJunkieBreak) February 14, 2022

Im südlichen Münchner Landkreis sind im Bereich des S-Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn zwei S-Bahnen zusammengestoßen. Vor Ort sind zahlreiche Einsatzkräfte, es gibt verletzte Personen, die Strecke ist derzeit komplett gesperrt. Weitere Informationen folgen. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 14, 2022

