Μπλίνκεν: Δεν υπάρχει ουσιώδης αποχώρηση των Ρωσικών δυνάμεων από τα ουκρανικά σύνορα

Τόσο ο Τζο Μπάιντεν όσο και ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξαν ότι θα αναζητήσουν τη λύση μέσω της διπλωματικής οδού, ωστόσο «ενεργός» παραμένει ο συναγερμός για την πιθανότητα ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ένα σενάριο που δεν απέκλεισε ο Αμερικανός πρόεδρος στο διάγγελμα του, το βράδυ της Τρίτης.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι συνεχίζει να απομακρύνει μέρος των στρατευμάτων της από τα ουκρανικά σύνορα, ωστόσο υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι αποδείξεις για αυτό είναι ισχνές.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε ότι δεν υπάρχει «ουσιαστική αποχώρηση των Ρωσικών δυνάμεων», σημειώνοντας ότι «εξακολουθούμε να βλέπουμε δυνάμεις, ειδικά αυτών των κλάδων που θα μπορούσαν να μπουν στην εμπροσθοφυλακή οποιασδήποτε νέας επίθεσης κατά της Ουκρανίας». «Εξακολουθούν να βρίσκονται και να συγκεντρώνονται στα σύνορα», τόνισε.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα έχουν επανέλθει στις “κανονικές” θέσεις τους στα δυτικά της Ρωσικής Ομοσπονδίας μέσα σε τρεις με τέσσερις εβδομάδες», δήλωσε ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ιρλανδία.

«Αυτό που μπορώ να πω είναι πως μέσα σε ίσως τρεις με τέσσερις εβδομάδες η διάταξη των δυνάμεων στη δυτική περιφέρεια της Ρωσίας θα επανέλθει στη φυσιολογική της κατάσταση», δήλωσε στο ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE ο Γιούρι Φιλάτοφ. Και συνέχισε: «Διεξάγουμε προγραμματισμένες ασκήσεις με λευκορωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. Θα τελειώσουν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου και αυτά τα στρατεύματα θα αποσυρθούν. Μπορείτε να το ελέγξετε την ερχόμενη εβδομάδα».

Νωρίτερα, η ρωσική πλευρά είχε δώσει στη δημοσιότητα και φωτογραφίες με κονβόι ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων τα οποία παρουσιάζονται να επιστρέφουν από την Κριμαία. Παράλληλα, και η πλευρά της Λευκορωσία δήλωσε ότι μετά την ολοκλήρωση των κοινών στρατιωτικών γυμνασίων Ρωσίας – Λευκορωσίας που διεξάγονται αυτές τις ημέρες εντός των λευκορωσικών συνόρων, δεν πρόκειται να παραμένει κανένας Ρώσος στρατιώτης πίσω στη Λευκορωσία.

Ωστόσο το ΝΑΤΟ δεν έχει – προς το παρόν – πειστεί για τις ρωσικές κινήσεις αποκλιμάκωσης: «Μέχρι τώρα η Ρωσία δεν έχει δείξει καμία αποκλιμάκωση επί του πεδίου», επανέλαβε ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας, Γενς Στόλτεμπεργκ.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν αύριο, Πέμπτη, στις 13:30 ώρα Ελλάδος στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν την κατάσταση στο ζήτημα Ρωσίας-Ουκρανίας, όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ, ο Μπάρεντ Λέιντς στο Twitter.

Ειδικότερα, ο Λέιντς σημείωσε: «Πριν από την αυριανή Σύνοδο ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης θα υπάρξει άτυπη συνάντηση μίας ώρας των μελών των Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12:30 (τοπική ώρα, 13:30 ώρα Ελλάδας) για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τη Ρωσία και την

Ahead of tomorrow’s #EUAUSummit there will be a one hour informal meeting of the members of the European Council at 12:30 on a state of play of latest developments related to Russia/Ukraine.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) February 16, 2022