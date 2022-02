Moderna: Λογικό να θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στα τελικά στάδια της πανδημίας

Αισιόδοξος πως βαίνουμε προς την τελική φάση της πανδημίας εμφανίστηκε ο CEO της Moderna, Στεφάν Μπανσέλ.

Μιλώντας στο CNBC, ο επικεφαλής της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας -που παρασκευάζει και ένα από τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού- ανέφερε πως η εκτίμηση ότι η πανδημία βρίσκεται στα τελευταία της στάδια μπορεί να θεωρηθεί «λογική».

«Υπάρχει μια πιθανότητα 80% να βλέπουμε ολοένα και λιγότερο επιθετικές μεταλλάξεις του κορωνοϊού καθώς εξελίσσεται η πανδημία ενώ υπάρχει μια πιθανότητα 20% να δούμε μια μετάλλαξη πιο επιθετική από την Όμικρον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω σταθήκαμε τυχεροί που η Όμικρον ήταν πιο ήπια, αλλά ακόμα βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να πεθαίνουν κάθε μέρα στον πλανήτη εξαιτίας της Όμικρον», προσέθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μόνο τις τελευταίες 7 ημέρες καταγράφηκαν 15,47 εκατομμύρια νέα κρούσματα παγκοσμίως και 73.162 θάνατοι.

Παρά την αισιοδοξία του, ο κ. Μπανσέλ έσπευσε να διευκρινίσει «ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί αλλά θα παραμείνει όπως η γρίπη και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί του».

Covid-19 is not going away and will ‘stay with humans forever like flu,’ says @stephane_bancel, CEO of @moderna_tx.

The company has started a clinical study of an Omicron-specific vaccine ‘in case it is needed,’ he adds. pic.twitter.com/TcDckK6RsF

— Squawk Asia (@asiasquawkbox) February 16, 2022