Michiaki Takahashi: Η Google τιμά με doodle τον ιολόγο που ανέπτυξε το πρώτο εμβόλιο κατά της ανεμοβλογιάς

Στον Ιάπωνα ιολόγο Michiaki Takahashi (Μισιάκι Τακαχάσι), ο οποίος ανέπτυξε το πρώτο εμβόλιο κατά της ανεμοβλογιάς το 1974, αφιερώνει η Google το σημερινό της doodle, με αφορμή τη συμπλήρωση 94 ετών από τη γέννησή του.

Το εμβόλιο του Takahashi έχει χορηγηθεί σε εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο ως αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη σοβαρών περιπτώσεων της μεταδοτικής ιογενούς νόσου και της μετάδοσής της.

Today’s #GoogleDoodle celebrates Japanese virologist Dr. Michiaki Takahashi 🔬

After his son suffered a severe case of chickenpox, Dr. Takahashi developed the 1st chickenpox vaccine—which today helps prevent millions of cases a year!

🎨 @tatsurokiuchi → https://t.co/F4LlD6THUZ pic.twitter.com/pcOMbf7xBJ

— Google Doodles (@GoogleDoodles) February 17, 2022