Wordle: Αντιδράσεις για τις αλλαγές των New York Times στο παιχνίδι λέξεων

Το Wordle, το δημοφιλές παιχνίδι λέξεων που έχει κατακτήσει το Ίντερνετ, μεταφέρθηκε από την αρχική του διαδικτυακή διεύθυνση σε αυτή των New York Times και αρκετοί παίκτες δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτή την αλλαγή.

Όσοι συνεχίζουν να παίζουν το παιχνίδι στον πρωτότυπο ιστότοπο – επειδή είτε το έχουν κατεβάσει ή δεν έχουν κάνει ανανέωση στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) – έχουν να επιλύσουν διαφορετικές λέξεις από αυτές της εκδοχής των NYT. Αυτό συμβαίνει επειδή η αμερικανική εφημερίδα έχει αφαιρέσει λέξεις με πέντε γράμματα που θεωρούσε προσβλητικές. Ωστόσο, αρνείται κι άλλο παράπονο των παικτών – το γεγονός ότι το παιχνίδι έχει γίνει πιο δύσκολο.

Το παιχνίδι, που ζητά από τους παίκτες να βρουν κάθε μέρα μια διαφορετική λέξη που αποτελείται από πέντε γράμματα και εμφανίζει στοιχεία καθώς η προσπάθεια εύρεσης της λέξης προχωράει, έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα από 100 παίκτες και λιγότερο τον Νοέμβριο σε εκατομμύρια μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου.

Ο δημιουργός του, Τζος Γουάρλντ αρχικά είπε ότι δεν σκόπευε να κερδίσει χρήματα από το παιχνίδι αλλά αργότερα το πούλησε στους NYT για ένα άγνωστο, επταψήφιο ποσό.

Πολλοί θαυμαστές διαμαρτυρήθηκαν στο Twitter ότι από τότε που οι NYT ανέλαβαν τη διαχείριση του παιχνιδιού – με δύσκολες λέξεις όπως οι «ultra» και «caulk» – το παζλ μοιάζει πιο δύσκολο.

Ο Αμερικανός κωμικός, παρουσιαστης και πολιτικός σχολιαστής Τρέβορ Νόα συνόψισε σε ένα tweet τα συναισθήματα πολλών παικτών, γράφωντας: «Το Wordle δεν είναι διασκεδαστικό από τότε που το πήραν οι NYT. Μόνο εγώ το πιστεύω;». Μια δεύτερη παίκτρια έγραψε ότι το παιχνίδι έχασε λίγο από την αρχική του αισθητική – την απλότητα.

I thought @roywoodjr was just joking but it really feels like Wordle isn’t fun since the New York Times took over. Is it just me??🧐

— Trevor Noah (@Trevornoah) February 14, 2022