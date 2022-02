Καταιγίδα «Zeynep»: Τρεις νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές στη Γερμανία

Τρεις νεκρούς, καταστροφές σε κτίρια και εκτεταμένα προβλήματα στις σιδηροδρομικές και τις οδικές συγκοινωνίες αφήνει πίσω της η κακοκαιρία «Zeynep», η οποία πλήττει από χθες το απόγευμα τη βόρεια και τη δυτική Γερμανία με ανέμους των οποίων η ταχύτητα έφθασε και τα 170χλμ/ώρα.

Στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν ανετράπη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, ενώ ένας άλλος σκοτώθηκε από δέντρο που καταπλάκωσε το όχημά του. Ένας 68χρονος έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του, την οποία επιχείρησε να επισκευάσει εν μέσω καταιγίδας και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει από χθες σε συνεχή επιφυλακή στις περιοχές που πλήττονται, ενώ είναι ενδεικτικό ότι μόνο στο Βερολίνο, το οποίο είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από χθες το βράδυ, έγιναν εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια.

Well, that was a real storm, even in Northern German books. We’re safe. Lots of damage around us though. #Zeynep pic.twitter.com/1hIExVwtUB

— Schirin (she/her) (@SchirinJ1111) February 19, 2022