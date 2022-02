22/2/22: «Χαμός» στα social media για την «Twosday» – Τι σηματοδοτεί η σημερινή μέρα

Από την έναρξη της σημερινής ημέρας, χρήστες των social media αλλά και διεθνή μέσα, εύχονται «happy Twosday», δηλαδή ευτυχισμένη «μέρα των δύο» και πολλοί διερωτώνται αν υπάρχει κάποιο ειδικό νόημα.

Η ημερομηνία αυτή εμφανίζεται μια φορά, ενώ στις 22:22 το βράδυ αρκετοί είναι αυτοί που θα αναζητήσουν ένα σύνολο από σημάδια, ακόμη και ασυνήθιστα γεγονότα.

Η ημερομηνία είναι γνωστή και ως «καρκινική», καθώς μπορεί κάποιος να τη διαβάσει και από τα αριστερά, αλλά και από τα δεξιά και να δείξει τo ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή 22/02/2022. Θα παρατηρήσετε ότι διαβάζεται με τον ίδιο τρόπο είτε από την αρχή είτε από το τέλος. Καρκινικές επιγραφές ονομάζονται συμμετρικές φράσεις οι οποίες μπορούν να διαβαστούν είτε από την αρχή είτε από το τέλος.

Παράλληλα, το γεγονός ότι η «Twosday» πέφτει Τρίτη, δηλαδή τη δεύτερη ημέρα της εβδομάδας, σηματοδοτεί -σύμφωνα με αριθμολόγους- ένα ορόσημο.

Σημαίνει όμως κάτι η σημερινή ημέρα; Κρίνοντας από τα χιλιάδες αναμνηστικά προϊόντα που διατίθενται για αγορά στο διαδίκτυο, για κάποιους σίγουρα ναι. Η «Twosday» δεν φέρει καμία απολύτως ιστορική σημασία ή οποιοδήποτε κοσμικό μήνυμα. Ωστόσο, λέει πολλά για τον πολιτισμό μας.

Η σημερινή ημέρα δεν είναι το μόνο ραντεβού που είχαμε με ένα εντυπωσιακό μοτίβο. Αυτός ο αιώνας μόνο είχε δύο «Onesdays» (1/11/11 και 11/11/11) και άλλους 11 μήνες με επαναλήψεις όπως 01/01/01, 06/06/06 και 12/12/12. Θα δούμε «Threesday», δηλαδή 3/3/33, σε 11 χρόνια και «Foursday» 11 χρόνια μετά.

Good things come in twos. At least this Tuesday it does https://t.co/3cYL4J0mYz

It’s #Twosday! The deuces are wild today on one of the grandest palindromes of the year – 2/22/22. And it won’t happen again for another 400 years. https://t.co/qIdsDv1wkS

— USA TODAY (@USATODAY) February 22, 2022