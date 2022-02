ΗΠΑ: Καταζητείται… ζημιάρα αρκούδα στην Καλιφόρνια (βίντεο)

Σε μια εποχή που όλος ο κόσμος έχει στρέψει την προσοχή του στη λεγόμενη ρωσική αρκούδα, δηλαδή τη Ρωσία, την ηγεσία της και τον στρατό της, μια αυθεντική άρκτος προκαλεί ζημιές και στην άλλη πλευρά του βόρειου ημισφαιρίου.

Μια τεράστια καφέ αρκούδα με το όνομα «Χανκ το Τανκ (Hank the Tank)» καταζητείται από την αστυνομία στην Καλιφόρνια για… διάρρηξη σε δεκάδες σπίτια στην περιοχή Λέικ Τάχοου τους τελευταίους μήνες.

Η… ζημιάρα αρκούδα, που εκτιμάται πως ζυγίζει πάνω από 220 κιλά (αν και κανείς δεν τόλμησε να τη ζυγίσει), δηλαδή πολύ πάνω από το μέσο βάρος μιας αρκούδας, φαίνεται ότι αντί να πέσει φέτος σε χειμερία νάρκη έχει σαρώσει τα σπίτια στην περιοχή. Μπαίνει μέσα και ανακατεύει τα πράγματα, με προτίμηση στην κουζίνα, όπου και βρίσκει φαγητό.

A 500-pound bear startled a family who was enjoying their hot tub in South Lake Tahoe, Calif. The bear nicknamed “Hank the Tank” is suspected of ransacking dozens of homes. https://t.co/FeWKGgTK9U pic.twitter.com/LKKCr2GTPu

— ABC News (@ABC) February 23, 2022