Το τέλος των μέτρων έκτακτης ανάγκης στον Καναδά ανακοίνωσε ο Τριντό

Την άρση των μέτρων εκτάκτου ανάγκης στον Καναδά ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό.

Τα μέτρα επιβλήθηκαν πριν περίπου 10 ημέρες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αποκλεισμοί και οι διαδηλώσεις εναντίον των περιορισμών κατά της πανδημίας, εξαιτίας των οποίων παρέλυσε το κέντρο της Οττάβας και προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά εμπορευμάτων στις ΗΠΑ.

«Μετά από προσεκτική αξιολόγηση, μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση δεν είναι πια έκτακτη. Ως εκ τούτου, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα τερματίσει τη χρήση του νόμου για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», είπε ο Τριντό σε συνέντευξη Τύπου.

BREAKING: Prime Minister Trudeau revokes Emergencies Act after 10 days, saying he is ‘confident that existing laws and bylaws are now sufficient to keep people safe.’#cdnpoli #ottnews pic.twitter.com/Izm992SF1n

— Stephanie Ha (@stephanie_ha) February 23, 2022