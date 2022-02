Ουκρανία: Έκρηξη στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης Ivano Frankivsk (εικόνες)

Στη δημοσιότητα έρχονται βίντεο από την έκρηξη πυραύλου στο Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης Ivano Frankivsk, δυτικά του Κιέβου και νότια του Λβιβ. Σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε νωρίτερα ότι γίνονται βομβαρδισμοί σε όλη τη χώρα. Παράλληλα ανταποκριτής του Reuters δήλωσε ότι ακούστηκαν τέσσερις ακόμη εκρήξεις στην Μαριούπολη, στην ανατολική Ουκρανία.

📹| Video of the explosion caused by the cruise missile hitting the Ivano Frankivsk International airport. pic.twitter.com/93etrGdVPj

Η έκρηξη στο Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης Ivano Frankivsk από διαφορετική οπτική γωνία.

#Ukraine 🇺🇦: Russian missile slamming into the airport of #IvanoFrankivsk pic.twitter.com/uANBVJLksW

Παράλληλα εικόνα που κυκλοφορεί σε πρακτορεία ειδήσεων δείχνει μαύρους καπνούς να υψώνονται στο λιμάνι του Οκχακίβ στην πόλη Μικολάιβ.

📸| The port of Ochakiv, located in the city of Mykolaiv, was also targeted by the #Russia|ns.

▪️There was a big explosion in the port, and then a fire broke out. pic.twitter.com/q55sIS5PZP

