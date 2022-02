Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες κυρώσεις από τη Δύση στη Ρωσία – Εκτός SWIFT ρωσικές τράπεζες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία και ο Καναδάς συμφώνησαν να αποκλείσουν την πρόσβαση ορισμένων ρωσικών τραπεζών το παγκόσμιο σύστημα πληρωμών SWIFT, στο πλαίσιο ενός νέου γύρου κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, η οποία συνεχίζει την επίθεσή της κατά της Ουκρανίας.

Τα μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνουν επίσης περιορισμό στα διεθνή αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, θα εφαρμοστούν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση ΗΠΑ, Ε.Ε., Βρετανίας και Καναδά.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι:

Second, we will paralyse the assets of Russia’s central bank.

This will freeze its transactions.

And it will make it impossible for the Central Bank to liquidate its assets. pic.twitter.com/8H9eWkNCW9

