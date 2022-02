Σκηνικό Τιεν Αν Μεν στη βόρεια Ουκρανία: Ανδρας στάθηκε μπροστά σε ρωσικό τανκ (βίντεο)

Toν γύρο του κόσμου κάνει βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έναν Ουκρανό πολίτη να προσπαθεί να σταματήσει ένα ρωσικό τανκ με το σώμα του.

Ο άνδρας σκαρφαλώνει πρώτα στο τανκ προτού πηδήξει κάτω και επιχειρήσει να το κρατήσει με τα χέρια του. Όταν και αυτό, φυσιολογικά, αποτυγχάνει, γονατίζει μπροστά στο τανκ σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σταματήσει την προέλασή του.

The population i Bakmach, Ukraine trying to stop the Russian tanks. 😢#Ukraine #RussiaUkraineConflict #UkraineWar #Ukrainian #russianinvasion pic.twitter.com/quJyISKfz9

— Thomas Mogensen (@TmogTmog) February 26, 2022