Πόλεμος στην Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επικοινώνησε το βράδυ της Κυριακής (27/2) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του περιέγραψε την κατάσταση στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, ενώ τον ευχαρίστησε για την συμπαράσταση. Ο κ. Βαρθολομαίος ευχήθηκε στον κ. Ζελένσκι σύντομα να επικρατήσει η ειρήνη στην Ουκρανία.

Thank you for the warm conversation, Your All-Holiness #Bartholomew. Your words are like hands that hold us up in this difficult time. Ukrainians feel the spiritual support and strength of your prayers. We hope for the soonest peace.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022