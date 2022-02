Ρωσία: Ατέλειωτες ουρές έξω από ΑΤΜ (εικόνες & βίντεο)

Πανικό προκαλούν στους Ρώσους πολίτες οι δυσθεώρητες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών τραπεζών, με ατέλειωτες ουρές να σχηματίζονται τις τελευταίες 24 ώρες μπροστά από μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ).

Σε εικόνες που κυκλοφορούν όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα όπως το Reuters και το CNN, φαίνονται δεκάδες ή και εκατοντάδες πολίτες να στέκονται υπομονετικά στο κρύο με την ελπίδα να μην έχει… στεγνώσει από μετρητά το μηχάνημα όταν φθάσουν μπροστά του.

Την Κυριακή καταγράφηκαν μεγάλες ουρές κυρίως μπροστά από ΑΤΜ που παρέχουν ξένα χαρτονομίσματα, αλλά αυτά εξαφανίστηκαν αμέσως, καθώς η ισοτιμία του ρουβλιού προς το δολάριο κατακρημνίζεται σε ιστορικά χαμηλά.

Alleged line to ATM in Moscow. People run to withdraw their money out of the banks. #Ukraine #UkraineRussiaWar #Russia #Moscow #war #Russia #Ukraine pic.twitter.com/yJ80R47L1e

— Godwin Bieber (@godwinbieber7) February 28, 2022