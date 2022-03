Μαζική αποχώρηση διπλωματών κατά την ομιλία Λαβρόφ στον ΟΗΕ (φωτογραφίες)

Δεκάδες διπλωμάτες, κυρίως της Δύσης (από ΗΠΑ, ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο), αποχώρησαν από την αίθουσα την ώρα της ομιλίας του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

As a sign of solidarity EU Ambassadors & others decided to leave w Ukraine the room when FM Lavrov addressed @UN_HRC & Conference on Disarmament. We cannot be expected to sit by while Russia is actively spreading disinformation & falsehoods regarding its aggression against 🇺🇦 pic.twitter.com/X5Vb7CTE3c

— EU at the UN – Geneva #MultilateralismMatters (@EU_UNGeneva) March 1, 2022