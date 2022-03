Τα δάκρυα της μεταφράστριας: Λύγισε από συγκίνηση στο διάγγελμα Ζελένσκι (βίντεο)

Δεν κατάφερε να ελέγξει τη συγκίνησή της η γερμανίδα μεταφράστρια που είχε επιφορτιστεί να αποδώσει στη γερμανική γλώσσα ένα από τα τηλεοπτικά μηνύματα του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, το περασμένο Σάββατο.

Η έμπειρη γερμανίδα μεταφράστρια που εργάζεται για την WELT ακούγεται ξαφνικά να χάνει τη φωνή της, συγκινημένη από τα λόγια του Ζελένσκι.

Αργότερα ανακτά την ψυχραιμία της και ζητά συγγνώμη.

«Η Ρωσία βρίσκεται στο δρόμο του κακού. Η Ρωσία πρέπει να χάσει την φωνή της στα Ηνωμένα Έθνη. Οι Ουκρανοί ξέρουμε ακριβώς τι υπερασπιζόμαστε. Θα νικήσουμε», έλεγε ο Ζελένσκι καθώς η μεταφράστρια άρχισε να «σπάει». «Δόξα σε κάθε έναν από τον στρατιώτες μας. Δόξα για την Ουκρανία», κατέληξε στο μήνυμά του ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Veteran interpreter breaks into tears translating Zelenskyy’s speech after Ukraine survived another night — with English subtitles@ianbateson

