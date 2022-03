Ζελένσκι στην Ευρωβουλή: Αποδείξτε ότι είστε στο πλευρό μας – Η ζωή θα νικήσει τον θάνατο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδείξει ότι βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, μία ημέρα μετά την υπογραφή του επίσημου αιτήματος για ένταξη της χώρας του στην Ε.Ε.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ πιο δυνατή μαζί μας, αυτό είναι σίγουρο. Χωρίς εσάς, η Ουκρανία θα μείνει μόνη», είπε ο κ. Ζελένσκι, μιλώντας μέσω βίντεο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Αποδείξτε ότι είστε μαζί μας. Αποδείξτε ότι δεν θα μας αφήσετε μόνους. Αποδείξτε ότι είστε όντως Ευρωπαίοι και τότε η ζωή θα κερδίσει τον θάνατο και το φως θα κερδίσει το σκοτάδι», συνέχισε εν μέσω παρατεταμένων χειροκροτημάτων από τους ευρωβουλευτές, ενώ τόνισε πως η χώρα του αγωνίζεται για να γίνει ισότιμο μέλος της Ε.Ε.

«Είναι τραγωδία αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, είναι βαρύ το τίμημα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. «Δεν μπορώ να πω καλημέρα, καλό απόγευμα ή καλό βράδυ. Γιατί κάθε μέρα για αρκετούς ανθρώπους, δεν είναι καλή. Για κάποιους ανθρώπους, αυτή είναι η τελευταία μέρα» ανέφερε κατά την έναρξη της ομιλίας του. «Χάνουμε τους καλύτερους ανθρώπους μας. Τους πιο δυνατούς» πρόσθεσε, ενώ ανέφερε ότι 16 παιδιά έχασαν χθες τη ζωή τους.

Ο κ. Ζελένσκι δήλωσε ότι τον ικανοποιεί το γεγονός ότι εκφράστηκε η βούληση η Ουκρανία να έρθει κοντά στην Ε.Ε., καθώς και ότι η Ευρώπη ενώθηκε απέναντι στη Μόσχα. «Μαχόμαστε για τη χώρα μας, για τη γη μας» είπε, ενώ τόνισε ότι παρά τις επιθέσεις, δεν θα σταματήσει η μάχη για την ελευθερία και κανείς δεν θα λυγίσει τους Ουκρανούς.

???? LIVE: members of the European Parliament debate the EU’s response to Russia’s invasion of Ukraine. Watch ⬇ https://t.co/5SCx9P8r21

— European Parliament (@Europarl_EN) March 1, 2022