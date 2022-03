Πόλεμος στην Ουκρανία: Καρέ – καρέ τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

Κλιμακώνεται η ένταση στο ουκρανικό μέτωπο, κατά την έκτη ημέρα της ρωσικής εισβολής, με τις δυνάμεις της Μόσχας να ξεκινούν βομβαρδισμούς στο Κίεβο.

Λίγο πριν τις 17:30, ο ρωσικός στρατός έπληξε από αέρος την περιοχή γύρω από τον τηλεοπτικό πύργο στο Κίεβο.

BREAKING: Kiev TV tower struck by russian precision strike pic.twitter.com/qhIWA6u8F8 — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) March 1, 2022

Russians are destroying the Kyiv TV Tower.They are trying to cut us off from communications. pic.twitter.com/ppi264K5Jf — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 1, 2022

Νωρίτερα το ρωσικό ΥΠΑΜ είχε προειδοποιήσει τους πολίτες που μένουν κοντά σε τεχνολογικές εγκαταστάσεις να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με αναφορές, σταμάτησε η μετάδοση των ουκρανικών τηλεοπτικών καναλιών μετά τον βομβαρδισμό του πύργου τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης του Κιέβου.

