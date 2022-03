Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε κλοιό το Κίεβο, βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο

Για έκτη μέρα συνεχίστηκε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με τα ρωσικά στρατεύματα να πολιορκούν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη ενώ φαίνεται πώς κατάφεραν να πάρουν υπό τον έλεγχό τους τη Χερσώνα.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 ακόμη τραυματίστηκαν από τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων με ρουκέτες στο Χάρκοβο όπως δήλωσε ο Αντόν Χεραστσένκο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Ακόμη, οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν τηλεοπτικό πύργο στο Κίεβο, προκαλώντας τη διακοπή της εκπομπής καναλιών, όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών. Ο πύργος βρίσκεται στην ίδια γειτονιά με την τοποθεσία Μπάμπι Γιαρ, μια χαράδρα όπου οι Ναζί σκότωσαν περισσότερους από 30.000 Εβραίους σε δύο ημέρες το 1941 και αποτελεί σήμερα σημαντικό τόπο μνήμης.

Η Ουκρανία πολεμά για την ελευθερία της τόνισε ο Πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας στην έκτακτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Κανείς δε θα μας λυγίσει, είμαστε σκληροί, είμαστε Ουκρανοί» και προσέθεσε ότι «πολεμάμε για τα δικαιώματά μας, την ελευθερία μας, τώρα για την επιβίωσή μας».

Ο κ. Ζελένσκι σημείωσε ότι «πολεμάμε για να είμαστε ίσοτιμα μέλη της Ευρώπης. Έχουμε αποδείξει την δύναμή μας. Αποδείξτε ότι είστε μαζί μας, ότι δε θα μας αφήσετε, ότι είστε πραγματικά Ευρωπαίοι».

Τα μέλη του ΕΚ χειροκρότησαν παρατεταμένα τόσο τον Πρόεδρο της Ουκρανίας όσο και εκπροσώπους της χώρας που βρίσκονται στο κοινοβούλιο, ενώ ακόμη και ο διερμηνέας που μετέφραζε στα Αγγλικά τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι ήταν εμφανώς φορτισμένος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε τηλεφωνική συνομιλία και με τον Τζο Μπάιντεν. Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο άνδρες συζήτησαν κυρίως για τις κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας και τη βοήθεια που παρέχουν οι ΗΠΑ και άλλες χώρες στην Ουκρανία σε θέματα άμυνας, πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτών.

I just spoke with President Zelenskyy to discuss our continued support for Ukraine — including security assistance and humanitarian aid — as it defends itself against Russian aggression. We will hold Russia accountable, and our sanctions are already having a devastating impact. pic.twitter.com/9X9x07QbD0

— President Biden (@POTUS) March 1, 2022