Starbucks, Coca Cola, Pepsi και ΜcDonald’s εγκαταλείπουν τη Ρωσία

Την πλάτη τους στη Ρωσία γυρνούν ο ένας μετά τον άλλον οι μεγάλοι πολυεθνικοί κολοσσοί λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Μέσα σε λίγες ώρες Starbucks, Coca Cola, Pepsi και ΜcDonald’s ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία.

Αναφορικά με την αλυσίδα καφέ Starbucks ανακοίνωσε ότι αναστέλλει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητά της στη Ρωσία. Ως εκ τούτου, θα κλείσουν προσωρινά τα καταστήματα με την επωνυμία της, ενώ η εταιρεία θα «παγώσει» τις αποστολές προϊόντων στη Ρωσία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος Alshaya Group με έδρα του Κουβέιτ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση περίπου 100 καταστημάτων Starbucks στη Ρωσία, θα μεριμνήσει για την υποστήριξη των περίπου 2.000 συνεργατών στη χώρα.

Νωρίτερα η αλυσίδα McDonald’s Corp ανακοίνωσε επίσης πως θα αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία των 847 εστιατορίων της στη Ρωσία, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να καταβάλει τους μισθούς στους 62.000 υπαλλήλους της.

We will be temporarily closing all restaurants and pausing all operations in Russia. Click to read the message from our CEO in its entirety: https://t.co/ncoB2A8GC6 — McDonald’s (@McDonalds) March 8, 2022

Η Coca-Cola επίσης αναστέλλει τη δραστηριότητά της στη Ρωσία. «Οι καρδιές μας είναι με τους ανθρώπους που υφίστανται παράλογες συνέπειες από αυτά τα τραγικά γεγονότα στην Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε την κατάσταση καθώς εξελίσσονται οι συνθήκες», συμπληρώνει.

BREAKING: Coca-Cola announces the company is joining McDonald’s and Starbucks in suspending their operations in Russia. https://t.co/MrEn6jlNYC pic.twitter.com/9qNOObDKTg — ABC News (@ABC) March 8, 2022

Τέλος και η Pepsico, που αναστέλλει κάθε επένδυση, διαφήμιση και προμοτάρισμα της εταιρείας στη Ρωσία.

PepsiCo is suspending the sale of its soft drinks and global beverage brands in Russia, but will continue offering daily essentials such as milk and baby formula https://t.co/WN8G7Vc5IH — Bloomberg (@business) March 8, 2022

