Κίεβο: Πώς οι Ουκρανοί έκαναν τις ρωσικές δυνάμεις να κολλήσουν στη λάσπη (φωτό)

Εάν ισχύουν οι εκτιμήσεις πολλών αναλυτών, που αναπαράγονται πλέον και από αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης, τότε οι ρωσικές δυνάμεις δυσκολεύτηκαν πολύ να προελάσουν προς την καρδιά του Κιέβου και καθυστέρησαν επειδή είχαν «κολλήσει για μέρες στις λάσπες».

Οι εν λόγω λάσπες όμως δεν ήταν το αποτέλεσμα κάποιου φυσικού φαινομένου. Προήλθαν, όπως λέγεται, έπειτα από την κίνηση των Ουκρανών να πλημμυρίσουν σκοπίμως τις περιοχές από τις οποίες επρόκειτο να περάσουν οι χερσαίες ρωσικές δυνάμεις.

Η Washington Post επικαλείται δορυφορικές φωτογραφίες της αμερικανικής Planet Labs PBC, στις οποίες μια μεγάλη περιοχή βορειοανατολικά του κέντρου του Κιέβου μοιάζει σαν να έχει πλημμυρίσει.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη φωτογραφία, που λέγεται πως τραβήχτηκε στις 22 Φεβρουαρίου, η εν λόγω περιοχή παρουσιάζεται «ανοιχτόχρωμη» και «στεγνή».

Στη δεύτερη φωτογραφία ωστόσο, που φέρεται να τραβήχτηκε στις 28 Φεβρουαρίου, η ίδια περιοχή που βρίσκεται στα δυτικά του Δνείπερου ποταμού είναι πλέον σκουρόχρωμη και μοιάζει σαν να έχει πλημμυρίσει.

Υπάρχουν αναλυτές που εκτιμούν μάλιστα πως οι Ουκρανοί πλημμύρισαν τη συγκεκριμένη περιοχή σκόπιμα, για να ανακόψουν την πορεία των Ρώσων.

Geolocaction of the flooded area by #Ukrainian troops. https://t.co/jMKmaN4Ozf https://t.co/3Ur3miUxcv pic.twitter.com/49YEkkB3WZ

— Wim Zwijnenburg (@wammezz) March 5, 2022