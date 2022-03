Στόχος ρωσικών τρολς η «έγκυος της Μαριούπολης» που φέρεται να έχει γεννήσει

Θύμα επίθεσης μίσους στο διαδίκτυο έχει καταστεί η έγκυος Ουκρανή blogger, Μαριάνα Ποντγούρσκαγια (Marianna Podgurskaya), λίγες ώρες αφότου μπήκε στο στόχαστρο της ρωσικής κυβέρνησης.

Η εικόνα της Ποντγούρσκαγια έγινε παγκοσμίως γνωστή όταν -την περασμένη Τετάρτη- οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν μια μαιευτική κλινική στη Μαριούπολη με το επιχείρημα ότι η εγκατάσταση είχε μείνει άδεια και καταληφθεί από ακροδεξιές δυνάμεις.

I received an update from a relative of Marianna – a pregnant girl from Mariupol’s bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it’s very cold in Mariupol and the bombing doesn’t stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ

Η Ποντκγούρσκαγια -η οποία φέρεται σύμφωνα με νεότερες αναρτήσεις να έχει γεννήσει- κατηγορείται από την ρωσική πλευρά ότι συμμετείχε σε ένα στημένο σκηνικό.

Ρώσοι αξιωματούχοι υποστήριξαν χθες ότι η φωτογραφία που προέκυψε από τον βομβαρδισμό και -που μεταξύ άλλων έδειχνε και την ετοιμόγεννη γυναίκα με μώλωπες και αιμορραγία από ένα τραύμα στο κεφάλι- ήταν ψεύτικη.

Ο ισχυρισμός αμφισβητήθηκε έντονα από Ουκρανούς αξιωματούχους.

Καταρρίφθηκε δε πλήρως, μεταξύ άλλων, και από τον Σχάγιαν Σαρνταριζαντεχ (Shayan Sardarizadeh) δημοσιογράφο του BBC που ασχολείται με ζητήματα παραπληροφόρησης και fake news.

Και κατρίφθηκε για πολλούς λόγους: Ο Μεταξύ αυτών και το γεγονός ότι πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν μεμονωμένα τις ίδιες σκηνές καταστροφής από το ίδιο σημείο όπου βρέθηκαν.

Εν ολίγοις οι πηγές της φωτογραφίες και του ευρύτερου σκηνικού ήταν όχι μία αλλά δεκάδες.

Russians are bullying Marianna on Instagram. She is one of women from maternity hospital in Mariupol, shelled by the Russians. Her face appeared today in all the world media. If you can write words of support, it will be the right decision. We’ll transfer your comments to her pic.twitter.com/HAfFBSQz4M

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 10, 2022