Ομπάμα: Θετικός στον κορωνοϊό – Τι ανέφερε στο Twitter

Θετικός στον κορωνοϊό εντοπίστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, αν και δήλωσε ότι αισθάνεται καλά και έχει απλώς έναν πονόλαιμο.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022