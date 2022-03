ΗΠΑ: Η Ρωσία ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από την Κίνα

Στο Πεκίνο φέρεται να έχει στραφεί η Μόσχα για ενίσχυσή της στην ουκρανική εκστρατεία σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, όπως αποκαλύπτουν η Washington Post και οι Financial Times, αλλά η Κίνα δεν φαίνεται προς το παρόν διατεθειμένη να αναμιχθεί.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Ρωσία έχει ζητήσει από το κινεζικό καθεστώς και στρατιωτική συνδρομή αλλά και βοήθεια στην αντιμετώπιση των κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι χώρες της Δύσης σε βάρος της.

Αμέσως η Ουάσιγκτον έσπευσε να απειλήσει την Κίνα με συνέπειες σε περίπτωση που βοηθήσει τη Μόσχα να ξεφύγει από τις κυρώσεις της Δύσης σχετικά με την εισβολή στην Ουκρανία.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον διέψευσε ότι το Πεκίνο έχει λάβει κάποιο τέτοιο αίτημα από τη Ρωσία, ωστόσο περισσότερο ενδιαφέρον έχει η ανάρτηση του διευθυντή της κρατικά ελεγχόμενης εφημερίδας του Πεκίνου, Global Times, που αναφέρει ότι Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να αποφύγουν οποιαδήποτε παροχή βοήθειας σε κάποια από τις αντιμαχόμενες πλευρές στον πόλεμο της Ουκρανίας.

I think China and the US should reach an agreement: all countries should stop providing military assistance to any side of the Russia-Ukraine conflict, and only humanitarian aid is allowed. https://t.co/WztA6SDy8P

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) March 14, 2022