Πόλεμος στην Ουκρανία: Πώς καταφέρνει η Ρωσία να «ξεγελάει» την ουκρανική αεράμυνα

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ ανακάλυψαν ότι το μπαράζ των βαλλιστικών πυραύλων που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας περιέχει μια «έκπληξη»: δολώματα που ξεγελούν τα ραντάρ αεράμυνας και ξεγελούν τους θερμικούς πυραύλους.

Οι συσκευές αυτές έχουν μήκος περίπου 30 εκατοστά, έχουν σχήμα βέλους και είναι άσπρες με πορτοκαλί ουρά, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

This is an unidentified munition currently being found in Ukraine. At the moment an official identification has not been made. Any additional images, technical information or identification is very much appreciated: https://t.co/dtWwdIJaV3 pic.twitter.com/p2lWFeljYd

