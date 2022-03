Τζο Μπάιντεν: Στέλνει βοήθεια ύψους σχεδόν 14 δισ. δολ. στην Ουκρανία

Τον δρόμο για την αποστολή βοήθειας συνολικού ύψους 13,6 δισ. δολ. στην Ουκρανία άνοιξε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, υπογράφοντας σήμερα σχετικό νόμο.

Από τα εν λόγω χρήματα, άλλα θα πάνε για τους εκτοπισμένους από τον πόλεμο εντός της Ουκρανίας και τους Ουκρανούς πρόσφυγες που έχουν ήδη συνολικά ξεπεράσει συνολικά σε πλήθος τα 3 εκατομμύρια, και άλλα για την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως σημειώνει σε σχετικό δημοσίευμά του το αμερικανικό CNBC.

We’re moving urgently to further augment our support for the brave people of Ukraine as they defend their country. pic.twitter.com/j08esRq0Vd

— The White House (@WhiteHouse) March 15, 2022