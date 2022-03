Στην αντεπίθεση το Κίεβο: Επιχείρηση απώθησης των ρωσικών δυνάμεων για να σπάσει η πολιορκία

Αντεπίθεση με στόχο την ανάκτηση του ελέγχου σημαντικών πόλεων και την απώθηση των ρωσικών δυνάμεων όσο πιο μακριά γίνεται από το Κίεβο επιχειρεί η ουκρανική πλευρά, όπως ανακοίνωσε η ίδια σήμερα, λίγες ώρες προτού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνει ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν αντιπιθέσεις πέριξ του Κιέβου: σε Ιρπίν, Μπούχα και Χοστόμελ.

Επιπλέον, κινούνται προς το Μικολάιβ στο νότο αλλά και προς τη Χερσώνα στα βορειοανατολικά που είναι και η μοναδική μεγάλη πόλη που έχουν επισήμως καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις.

Η ουκρανική αντεπίθεση έχει τους προφανείς συγκεκριμένους στόχους της απώθησης των εχθρικών δυνάμεων και της ανάκτησης του ελέγχου πόλεων. Παράλληλα ωστόσο, χρησιμεύει και ως μέσο που στόχο έχει να σπάσει τη ρωσική πολιορκία, μετατρέποντας τον επιτιθέμενο σε αμυνόμενο.

Οι ουκρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν επίθεση με πυραύλους στο αεροδρόμιο της Χερσώνας το οποίο λειτουργεί τώρα ως αεροπορική βάση των Ρώσων. Σύμφωνα μάλιστα με δορυφορικές φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον επτά ρωσικά ελικόπτερα που βρίσκονταν στο εν λόγω αεροδρόμιο αλλά και ρωσικά οχήματα που βρίσκονταν εκεί παρουσιάζονται να έχουν υποστεί ολικές ή μερικές ζημιές και κάποια από αυτά να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

UPDATE: I just checked satellite heat map imagery and it appears to confirm earlier reports that Ukrainian forces conducted an airstrike on the Kherson airport, currently occupied by Russian forces. pic.twitter.com/G8cH67XarM

Επιπλέον, το Κίεβο υποστηρίζει πως κατέρριψε δύο ρωσικά μαχητικά Su-30SM πάνω από την Οδησσό.

What’s going on right now. 1. Counteroffensive of the AFU in several operational areas. This radically changes the parties’ dispositions. 2. Russian journalists start quitting TV channels. 3. RF leaders are trying to find allies whose soldiers will be ready to die in 🇺🇦 fields.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022