Πόλεμος στην Ουκρανία – Τσαβούσογλου: Ελπίδες για κατάπαυση του πυρός

Οι ελπίδες για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας έχουν αυξηθεί λίγο παραπάνω, είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά από επισκέψεις του στη Ρωσία και την Ουκρανία.

#BREAKING Hopes for cease-fire in Russia-Ukraine war increased a bit more, says Turkish foreign minister after visits to Russia, Ukraine

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 17, 2022