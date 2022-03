Ο Καναδάς «διόρθωσε» την επιστολή της Ρωσίας για την ανθρωπιστική κρίση

Επιστολή σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ουκρανία, απέστειλε στις 16 Μαρτίου, το γραφείο της Ρωσίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στο αντίστοιχο του Καναδά. Ωστόσο, τα επιχειρήματα και οι ισχυρισμοί της ρωσικής πλευράς προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Καναδά, που έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο έχοντας σημειώσει με κόκκινο χρώμα τις αλλαγές και τα σχόλια που προτείνει ώστε αυτό να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Στην πρώτη κιόλας πρόταση στην οποία η Ρωσία αναφέρει ότι ο λόγος της επιστολής είναι η ανθρωπιστική κατάσταση εντός της Ουκρανίας και γύρω από αυτήν, ο Καναδάς προτείνει να συμπληρωθεί η πρόταση με τη φράση «την οποία εμείς προκαλέσαμε εξαιτίας του αναίτιου επιθετικού πολέμου μας».

Στη συνέχεια οι Ρώσοι αναφέρουν «πως είναι καθήκον της διεθνούς κοινότητας, παρά τις γεωπολιτικές διαφορές, να εργαστεί από κοινού για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στον άμαχο πληθυσμό» με τους Καναδούς να σχολιάζουν σκωπτικά: «Επιτίθεστε σε αμάχους. βομβαρδίζετε νοσοκομεία, σχολεία και εμποδίζετε τη βοήθεια. Πώς μπορούμε να πιστέψουμε ότι το εννοείτε πραγματικά;»

Σε άλλο σημείο του κειμένου, η Ρωσία αναφέρεται στις προτάσεις της προς το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την προστασία των παιδιών και των γυναικών καθώς και των ιατρικών εγκαταστάσεων. Η καναδική πλευρά καταρρίπτει το επιχείρημα ζητώντας εξηγήσεις για τον βομβαρδισμό ενός μαιευτηρίου και 200 σχολείων εντός πυκνοκατοικημένων αστικών περιοχών χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές εκ διαμέτρου αντίθετες με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Καλούμε όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών να υιοθετήσουν τις προτάσεις μας στη προγραμματισμένη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου» σημειώνουν κλείνοντας οι Ρώσοι. Οι Καναδοί προτείνουν όμως άλλη κατακλείδα στην οποία παροτρύνουν στους Ρώσους να γράψουν μεταξύ άλλων τα εξής: «Παρακαλούμε αποδεχτείτε αυτή τη λύση – «φάρσα» την οποία προτείνουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας κατά παράβαση των αξιών του Χάρτη του ΟΗΕ. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι ουδόλως μας ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές στην Ουκρανία και ότι περιφρονούμε τη γνώμη τη δική σας, του ΟΗΕ και των άλλων Οργανισμών. Θα το εκτιμούσαμε αν μας παρείχατε σιωπηρή κάλυψη για τον πόλεμο».

