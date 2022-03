Πόλεμος στην Ουκρανία: Πολίτες υποδέχονται γονατιστοί νεκρό στρατιώτη (βίντεο)

Τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο προκειμένου να τιμήσουν έναν στρατιώτη που έπεσε νεκρός στις μάχες με τα ρωσικά στρατεύματα επέλεξαν Ουκρανοί πολίτες.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, που αναρτήθηκε στο twitter από τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Στάνισλαβ Ασέεφ, οι πολίτες κάθονται γονατιστοί στις άκρες του δρόμου την ώρα που η σορός του στρατιώτη περνάει με όχημα ανάμεσά τους.

Το όχημα έχει αναμμένους φάρους, ενώ πολίτες διακρίνονται να κρατούν κεριά και να κάνουν τον σταυρό τους, καθώς συνοδεύουν τον στρατιώτη στην τελευταία του κατοικία.

Σύμφωνα με το σχόλιο του Ασέεφ η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένα μήνυμα στον Βλάντιμιρ Πούτιν για το τι θα αντιμετωπίσει στην Ουκρανία.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο:

To understand whether Putin is expected in Ukraine, just look at how Ukrainians bury one dead soldier. pic.twitter.com/wofOEoDZBq

— Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) March 17, 2022