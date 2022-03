Ουκρανία: Σκηνές αποκάλυψης στη Μαριούπολη

H Μαριούπολη δέχεται εδώ και τρεις εβδομάδες σφοδρό σφυροκόπημα από τις ρωσικές δυνάμεις. Πολλές περιοχές έχουν ισοπεδωθεί από τους ανηλεείς βομβαρδισμούς, ενώ περισσότεροι από 350.000 κάτοικοι της πόλης, σύμφωνα με αξιωματούχους, δεν έχουν πρόσβαση σε φαγητό και νερό.

Βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν δρόμους γεμάτους συντρίμμια και σπασμένα τζάμια, με τις ουκρανικές αρχές να υποστηρίζουν ότι το 90% των κτιρίων στην πόλη έχει υποστεί ζημιές ή καταστραφεί.

Στα βίντεο που ακολουθούν αποτυπώνεται η καταστροφή στο εμπορικό κέντρο Port City.

Mariupol. Shopping center “PortCity”. Everything that the “Russian world” gets to turns into ruins. pic.twitter.com/sgtikMfBx5

— Промисловий Портал (@ua_industrial) March 18, 2022